Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul se va derula prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020/ Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) 2021-2027/ Programul Operational Transport (POT) 2021-2027. Investitia ar putea fi finantata si prin alocatii de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor…

- In data de 4 noiembrie 2020, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Imbunatatirea conditiilor hidrologice in habitatele naturale acvatice din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii pentru conservarea biodiversitatii si a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Rosu-Puiu", cod…

- Eurodeputatul Dragoș Benea a vorbit in conferința PES activists Romania despre elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliența. Romaniei ii revin puțin peste 30 miliarde euro, dar Planul nu a fost elaborat de Guvernul Orban. Am intervenit,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a stabilit impreuna cu Guvernul 12 directii prioritare pentru care Romania va incerca sa obtina bani europeni prin Planul National de Relansare si Rezilienta.

- De asemenea, EBITDA a fost de 99,1 milioane de lei in primele noua luni, in crestere cu 46% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. ”Cresterea organica din primele noua luni ale anului arata ca grupul nostru se poate adapta si poate gasi solutii de a performa si in contextul dificil din 2020.…

- Am semnat, astazi, contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru ,,Creșterea eficienței energetice a Blocului de locuințe P5 – strada Titu Maiorescu din municipiul Deva” cod SMIS 116981. Obiectivul principal al investiției este creșterea eficienței energetice a imobilului prin reducerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți, 22.09. a.c., ca Guvernul, alaturi de Ministerul Transporturilor, susține realizarea unui metrou la Cluj-Napoca, precizand ca proiectul este unul important și curajos. “Avem un proiect important, curajos, in care cred ca putina lume crede, si aici ma refer la…

- U.M. 0654 Craiova (Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” DOLJ) este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5418 din 21.05.2020 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și a apei calde menajere…