Proiectul de digitalizare al Guvernului Cîțu, de 10 ori mai scump decât cloud-ul PSD Toate ministerele și agențiile guvernamentale vor fi legate intr-o singura rețea și o singura baza de date interoperabila prin intermediul unui cloud guvernamental, pentru care Guvernul a inclus in PNRR finanțare de 500 milioane de euro, a declarat joi premierul Florin Cițu. Despre controversatul proiect de cloud guvernamental se vorbește din guvernarea PSD, doar ca […] The post Proiectul de digitalizare al Guvernului Cițu, de 10 ori mai scump decat cloud-ul PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

