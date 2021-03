Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca modificarea adusa in Comisia juridica a Camerei Deputatilor proiectului privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, care prevede ca trimiterea in judecata a magistratilor se face doar cu avizul CSM, reprezinta „un compromis mai…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Csoma Botond, a afirmat vineri ca ministrul Stelian Ion abordeaza subiectul Justitiei ca un „politruc”. „Am remarcat faptul ca, din nefericire, domnul ministru Stelian Ion abordeaza subiectul Justitiei ca un politruc. Este inadmisibil ca acest subiect sa…

- Doua asociatii profesionale ale magistratilor - Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie - critica amendamentele introduse de deputatii din Comisia juridica in proiectul de desfiintare a Sectiei speciale, sustinand ca avizul pe care CSM trebuie sa-l dea…

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, considera ca introducerea incuviințarii CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților reprezinta un compromis politic neconstituțional. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor guvernari Ludovic Orban…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a adoptat, joi, cu 16 voturi 'pentru', 8 voturi 'contra', și 3 abtineri, amendamentul la proiectul de Lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) care prevede ca trimiterea in judecata a magistraților se va realiza…