Proiectul de canalizare la Bălănești a fost suspendat! Lucrarile la rețeaua de canalizare a comunei Balanești au fost suspendate. Dupa ce construcția a fost efectuata in proporție de 85%, societatea contractata a dat faliment. Astfel, cetațenii comunei Balanești mai au de așteptat pana se vor putea racorda la rețeaua de canal. Primarul comunei Balanești, Ovidiu Pungan, aflat la finalul celui de-al doilea mandat, a fost confirmat de catre PSD Gorj astazi pentru batalia electorala. Prezentandu-și o partea dintre realizarile sale in cei 4 ani la carma comunei, Pungan a explicat ca nerealizarea canalizarii in Balanești iși are cauza in falimentul firmei… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

