- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Schema a fost aprobata in conformitate cu conditiile stabilite in Cadrul temporar privind ajutorul de stat, amendat la data de 18 noiembrie 2021. Potrivit acestei scheme, sprijinul public va lua forma unor granturi directe. „Executivul comunitar a concluzionat ca masura este necesara, adecvata si proportionala…

- Uniunea Europeana urmeaza sa propuna un set de norme care vor obliga tarile membre sa renoveze cladirile cu cele mai slabe performante energetice pana la finele acestui deceniu, in ideea de a reduce emisiile poluante si a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, au declarat pentru Reuters…

- Deficitul global de incasare a TVA in statele membre ale UE a scazut cu aproximativ sapte miliarde euro in 2019 comparativ cu 2018, insa in Romania a crescut de la 29,1 miliarde lei in 2018, pana la 35,1 miliarde lei in 2019, arata un nou raport publicat joi de Comisia Europeana, scrie Agerpres.…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza un avans al economiei de 7% in acest an, in linie cu prognozele recente ale Comisiei Europene. CNSP a mentinut, astfel, estimarea de crestere a Produsului Intern Brut pentru acest an, pe care a avansat-o in prognoza din august, insa…

- Veniturile incasate din turism in Grecia in primele opt luni ale anului au ajuns la jumatate fata de nivelul din anul 2019, in linie cu estimarile facute de autoritatile de la Atena la inceputul anului, a declarat duminica ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias. Din cauza pandemiei de COVID-19…

- ​Dupa o redresare puternica în prima jumatate a anului 2021, se estimeaza ca, pâna la sfârșitul acestui an, PIB-ul României va depași nivelurile anterioare pandemiei: se preconizeaza ca economia României va crește cu 7% în 2021 și cu 5,1% în 2022, e arata în…

- Ministerul energiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care confera statului posibilitatea de a reglementa prețurile la curent și gaze, scrie Profit.ro . Proiectul de ordonanța vizeaza implementarea Directivei 944/2019 a Uniunii Europene privind normele comune pentru piața…