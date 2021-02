Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a estimat, duminica, la Antena 3, ca premierul Florin Citu nu va fi in masura sa prezinte foarte curand proiectul de buget. Potrivit fostului premier PSD, proiectul trebuie discutat si negociat cu oficialii Comisiei Europene, iar asta se va…

- UE a autorizat vineri comercializarea vaccinului AstraZeneca/Oxford impotriva COVID-19, al treilea care va fi aprobat in blocul comunitar dupa cel al Pfizer/BioNTech si cel al grupului Moderna, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ''Astept sa fie livrate…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- ”Premierul-Datorie Cițu este suparat ca Bruxelles-ul a dezvaluit cat de tare i-a mințit el pe romani cand a umflat din pix valoarea finanțarilor acordate economiei pentru a depași criza COVID-19. In realitate, pe mana lui Cițu, Romania a atins recordul celui mai firav pachet de stimulare dintre țarile…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca a dus Romania la „groapa austeritații". Firea invoca scrisoarea oficiala de la Comisia Europeana. Incompetența lor o vor plati toți copiii și nepoții noștri! Guvernul va cadea, cat de curand, dar faptele grave impotriva…

- Ambasadorii tarilor europene s-au pronuntat, luni, in favoarea unui eventual acord intre Uniunea Europeana si China privind protejarea in mod reciproc a investitiilor, afirma surse diplomatice de la Bruxelles, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comisia…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…