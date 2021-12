Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a cam dat jos armata din pod in Guvern. Miniștrii sunt ținuți din scurt, cu ședințe de Guvern de doua-trei ori pe saptamana, termene fixe la fiecare proiect discutat și elementul supriza…un grup de whatsapp doar cu miniștrii. Fara liderii partidelor Florin Cițu sau Marcel Ciolacu,…

- Premierul Nicolae Ciuca a stabilit termene precise pentru adoptarea proiectului de buget de anul viitor, astfel incat acesta sa treaca de Parlament inainte de Craciun. Astfel, potrivit Calendarului bugetar discutat in Guvern, Ministerul Finanțelor va elabora, pana pe 17 decembrie, proiectul de ordonanța…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- Florin Cițu i-a raspuns, marți, Ralucai Turcan care l-a acuzat, intr-un mesaj transmis in timpul BPN al PNL, ca a lasat Ministerul Muncii fara bani de pensii și salarii și a denunțat un control pe care l-ar fi dispus la ministerul condus de ea. Controlul nu este realizat, insa, de Corpul de Control…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca, daca totul va merge bine dupa nominalizarea lui Nicolae Ciuca pentru functia de premier de catre PNL, noul guvern va putea fi votat saptamana viitoare de catre Parlament. “Este decizia PNL, n-o sa comentez, noi suntem in coalitie si in parteneriat.…

- PNL incearca astazi formarea unui Guvern majoritar. Liberalii vor discuta cu liderii USR și PSD, dupa ce Florin Cițu i-a contactat pe șefii celor doua formațiuni politice pentru negocieri. Prima intalnirea va avea loc la ora 13.00 cu liderul USR, Dacian Cioloș. Premierul interimar Florin Cițu i-a sunat…

- Bursele de performanta, de merit, de studiu si cele de ajutor social vor creste incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, dupa ce in sedinta de Guvern a fost adoptata o hotarare privind stabilirea cuantumului minim al burselor, diferentiate pe categorii. Bursele de performanta vor creste…