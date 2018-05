Stiri pe aceeasi tema

- Creditele restante au scazut cu 0,9% luna/luna si cu 32,4% an/an la 9.2 miliarde lei in februarie, potrivit statisticilor Bancii Nationale a Romaniei, pe fondul evolutiei economiei la un ritm peste potential si nivelului redus al costurilor reale de finantare, in contextul accelerarii inflatiei,…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- Deranjati ca nu li s-a permis preluarea TNT Express, reprezentantii UPS au dat in judecata Comisia Europeana, argumentand ca blocarea acordului a impiedicat compania sa isi materializeze beneficiile asociate cu tranzactia propusa.

- Fundatia Comunitara Iasi lanseaza impreuna cu LIDL FONDUL SKATE PARK - un fond de finantare a unui proiect de reabilitare a Skate Park-ului din Parcul Expozitiei Iasi. Prin acest fond va fi finantat un proiect cu suma totala de 65.000 Euro. Proiectul va fi ales in urma unui concurs care se va desfasura…

- Comisarul European Corina Cretu a aprobat o finantare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanta. Banii din Fondul de coeziune vor fi investiti in modernizarea unei sectiuni de 141 km din coridorul feroviar IV pan-european, mai exact intre…

