Proiectul de buget 2022 prevede venituri cu 183 miliarde de lei mai mari

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost lansat duminica dimineata in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind stabilit la venituri in suma de 216,473 miliarde de lei, iar la cheltuieli in suma de 493,215 miliarde de lei credite de angajament si de 301,758…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pentru 2022 se stabileste la venituri in suma de 99,557 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma similara, atat la credite de angajament cat si la credite bugetare, conform proiectului publicat duminica pe site-ul Ministerului…

- Conducerea Camerei Deputatilor propune ca bugetul Camerei Deputatilor pe 2022 sa fie in valoare de 631 milioane lei credite de angajament si 637 milioane lei credite bugetare. Proiectul de buget pe 2022 urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare, in plen. Institutia a prevazut cheltuieli de personal,…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, proiectul "Poarta Globala" ("Global Gateway"), care prevede investitii de 300 de miliarde de euro in infrastructura si in alte sectoare, in cadrul unui plan care ar urma sa fie o alternativa la initiativa Chinei "O centura, un drum" ("Beld and Road").…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat miercuri seara proiectul de Ordonanta de Urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, care prevede majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 4,831 miliarde lei. Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat…

- Tichete sociale de 100 de lei pentru varstnici, la Alba Iulia. Care sunt condițiile de acordare și bugetul estimat. Proiect Primaria Alba Iulia vrea sa acorde tichete sociale in valoare de 100 de lei, pensionarilor cu venituri reduse. Proiectul intra la aprobare in ședința Consiliului Local de joi,…

- Incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la peste 551,8 milioane de lei, in perioada 11-17 octombrie, mai mult cu 8,5 % fața de sarcina bugetara stabilita pentru acest interval.

- Deputatii din Partidul politic Sor au revenit la initiativa legislativa, prezentata inca in 2019, care prevede alegerea procurorului general de catre popor. Potrivit lor, Procuratura, care este o institutie cheie in infaptuirea justitiei, trebuie sa se ghideze exclusiv de buchea legii si sa se subordoneze…