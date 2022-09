Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 septembrie 2022, Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania continua seria manifestarilor din cadrul celei de a XXVI a editii a Festivalului International al Dansului, Cantecului si Portului Popular Turco ndash; Tatar, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Judetean…

- Compania germana Lufthansa a anunțat ca anuleza 800 de zboruri programate pentru vineri, fapt ce va afecta aproximativ 130.000 de pasageri. Decizia vine dupa dupa ce sindicatul piloților a anunțat o greva de o zi, scrie Reuters.

- Compania de dans „Unfold Motion” pune Timișul pe harta dansului contemporan. Proiectul „Dans Nomad”, ajuns la cea de-a treia ediție, aduce dansul contemporan mai aproape de comunitatea din Lugoj. Zilnic, intre 1 și 4 septembrie 2022, in Lugoj vor avea loc ateliere de dans, teatru și film pentru…

- ldquo;Seri de teatru si muzica la Pontul Euxin", editia a IV a este un proiect organizat de Asociatia culturala pentru tineret si copii Art Theatre, in colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanta, Facultatea de Arte, si finantat de Primaria Municipiului Constanta. Potrivit organizatorilor, proiectul…

- Cu doar cateva luni inainte de debutul proiectului Timișoara Capitala Europeana a Culturii, Consiliul Județean Timiș a concluzionat ca ar fi bine ca o echipa din partea instituției sa se ocupe de proiect. In concluzie, se creeaza șase noi posturi, dintre care unul de șef, dar deocamdata nu se știe cum…

- Acum, cu mai mulți bani in buzunar pentru Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023, Consiliul Județean Timiș iși extinde lista proiectelor propuse, printre acestea se numara și mare parte dintre acținile facute an de an de instituție, fara a fi legate de TM2023. In total sunt 20 asemenea proiecte…

- Pentru a permite companiei Transgaz efectuarea unor lucrari la sistemul de transport a gazelor naturale, compania Delgaz Grid a anunțat ca este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 4 august, intre orele 9.00-14.00, in localitațile Chechiș, Carbunari, Dumbravița, Rus, Șindrești…

- Fundația Art Encounters a decis ca pentru ediția a cincea a Bienalei, cea care va avea loc in anul in care Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, elvețianul Adrian Notz sa fie curatorul expozițiilor centrale. El va aduce un suflu nou urmatoarei ediții a Bienalei, care va avea loc intre 19 mai…