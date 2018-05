Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, fondatorul companiei Tesla, cere suportul statului pentru ambitia sa de a construi o retea de tuneluri subterane in Los Angeles, pentru a rezolva problema traficului congestionat, potrivit CNN. Joi seara, Musk a discutat despre proiectul prin care vrea sa „vindece” traficului…

- Elon Musk a prezentat, la Los Angeles, proiectul sau de tuneluri pentru vehicule subterane de mare viteza, conceput pentru a reduce ambuteiajele ce paralizeaza traficul rutier din metropola americana. Antreprenorul sud-african şi-a anunţat intenţia de a colabora cu compania care administrează…

- Elon Musk a prezentat joi la Los Angeles proiectul sau de tuneluri pentru vehicule subterane de mare viteza, conceput pentru a reduce ambuteiajele ce paralizeaza traficul rutier din metropola americana. Antreprenorul sud-african si-a anuntat intentia de a colabora cu compania care administreaza metroul…

- Maye Musk, mama celebrului patron al Tesla si SpaceX, Elon Musk, acum in varsta de 70 de ani, inca defileaza cu succes pe podiumurile de moda. La varsta la care multe femei iși leagana nepoții sau plimba animalul de companie, Maye Musk nu sta degeaba. E model și dietetician, iar povestea ei de viața…

- Elon Musk, fondatorul companiilor SpaceX si Tesla a avertizat in cadrul unui documentar ca dezvoltarea inteligentei artificiale de catre o companie sau alta organizatie ar putea rezulta in crearea unei forme de inteligenta artificiala care sa conduca lumea, potrivit CNBC. „Cel mai putin…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si al companiei aerospatiale SpaceX, a facut o gluma de 1 aprilie, pe Twitter, in contextul in care compania sa de automobile electrice traverseaza o perioada dificila, informeaza AFP. Antreprenorul canadiano-american de origine sud-africana a publicat o fotografie a sa in care…

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat…

- Bazele de pe Luna și Marte vor ajuta la pastrarea civilizației umane in eventualitatea declanțarii celui de-Al Treilea Razboi Mondial, a declarat antreprenorul Elon Musk in cadrul conferinței SXSW (South by South West), care a avut loc in Austin, Texas. Miliardarul american, fondator al companiei aerospațiale…