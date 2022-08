Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul eliminarii voucherelor de vacanța din domeniul sanatații a luat sfarșit. In urma discuțiilor pe care reprezentanții Sanitas le-au purtat cu Oficialii Ministerului Sanatații, s-a decis schimbarea textului proiectului.

- Revolta in randul sindicaliștilor de la Sanitas dupa ce un proiect de O.U.G. al Ministerului Sanatații taie finanțarea pentru acordarea voucherelor de vacanța in cazul mai multor categorii de personal. Sunt vizați de aceasta modificare a legii angajații care efectueaza garzi in UPU/CPU in baza unui…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit despre explicațiile care i-au fost cerute in Coaliție liderului UDMR Kelemen Hunor in scandalul Viktor Orban. Explicațiile au cuprins trei puncte, insa, pe langa acestea, Kelemen Hunor urmeaza sa iasa public cu un punct de vedere personal.

- * De maine se revine la raportarea zilnica Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic“ nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic” nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online. „Aceasta crestere saptamanala care…

- Consiliul Local Sector 3 a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind sprijin financiar pentru plata cheltuielilor de personal din gradinitele de vacanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Federatia SANITAS organizeaza, miercuri, un miting de protest in Capitala, la care sindicalistii anunta ca asteapta peste 10.000 de participanti. Incalcarea ”sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social sunt principalele revendicari ale sindicalistilor. „Federatia SANITAS…

- Liderii judeteni reprezentand cei peste 100.000 de membri de sindicat din Sanatate si din Asistenta sociala au analizat multitudinea de probleme de natura salariala cu care se confrunta, in prezent, angajații din cele doua sisteme. Discuțiile s-au raportat inclusiv la obiectivele Planului Național de…