Parlamentul Romaniei a respins un proiect de lege ce viza limitarea activitaților Serviciului Roman de Informații (SRI) in presa, justiție și Parlament. In luna mai, majoritatea PSD și PNL din Camera Deputaților a respins, dupa dezbateri in Comisia pentru aparare, un proiect de lege inițiat de deputatul neafiliat Tudor Benga. Proiectul interzicea personalului SRI sa […]