- Guvernul vrea sa adopte bugetul pentru anul urmator pana la sfarșitul saptamanii. In contextul razboiului din Ucraina, Apararea va primi alocari record, bani mai mulți vor fi si pentru investiții, dar si pentru cheltuieli sociale.

- Chirii mai scumpe, de anul viitor: Guvernul mareste impozitul pentru declararea veniturilor Chirii mai scumpe, de anul viitor: Guvernul mareste impozitul pentru declararea veniturilor Nici in 2023 nu vom scapa de scumpiri. Daca in acest moment, cel mai mult ne ingrijoreaza facturile la energie, de anul…

- Nu scapam de scumpiri, nici anul viitor. Daca in acest moment, cel mai mult ne ingrijoreaza facturile la energie, de anul viitor vom avea inca și mai multe griji. Din 2023, propietarii de locuințe vor fi obligați sa-și inscrie contractul de inchiriere la ANAF. In plus, impozitul pentru declararea…

- Politicienii nu au habar de nivelul taxelor locale din Romania, dar cu toate acestea vor sa le creasca. Nu sunt atent la detalii de genul acesta, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. Șeful sau de partid, Marcel Ciolacu, știe in schimb cat platește, nu știe insa cum sa faca exact sa creasca…

- Ministerul de Finanțe vrea impozitarea caselor și terenurilor la valori majorate cu circa 50% incepand din 2023. In luna iulie, Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie 2023 sa se treaca de la impozitul in funcție de zona și de materialele de construcție folosite la impozitul pe valoarea proprietații stabilita…

- Ministerul de Finanțe intenționeaza sa realizeze impozitarea locuințelor la valori majorate cu circa 50% incepand din 2023, potrivit profit.ro. In replica, Adrian Caciu a spus ca impactul „nu va avea efect asupra persoanelor cu venituri mici”.In luna iulie, Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie 2023…