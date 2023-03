Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International Craiova l-a depasit pentru prima data pe cel din Sibiu la numarul de calatori in luna ianuarie a acestui an. Craiova a avut 44.611 calatori, iar Sibiu – 44.044. Datele sunt prezentate de Asociația Aeroporturilor din Romania și arata, la nivel național, o creștere cu 7,85% a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care joi este asteptat la Bruxelles pentru a participa la summitul Uniunii Europene, a fost primit miercuri la Londra de premierul britanic Rishi Sunak, pentru o vizita ramasa secreta pana in ultimele momente, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. Zelenski…

- Președintele Volodimir Zelenski a ajuns astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita in Regatul Unit de la declanșarea razboiului. Liderul ucrainean a avut discuții cu prim ministrul Rishi Sunak, ține un discurs in parlament și va fi primit in audiența de Regele Charles al III-lea.

- Un barbat a ranit mai multe persoane miercuri dimineata, in statia de tren Gare du Nord din Paris, individul fiind ”neutralizat” de fortele de politie, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane in aceasta dimineata in Gare du Nord. A fost…

- Chiar daca bulgarii aveau oarecare indoieli cu privire șansele țarii lor de a intra in Schengen, votul negativ dat de Austria și Olanda a produs mare suparare la Sofia. Președintele Rumen Radev spune ca securizarea frontierelor externe ale UE este imposibila fara admiterea Bulgariei in spațiul Schengen,…

- Decizia privind neintrarea in Zona Schengen inseamna pentru economia Romaniei pierderi de 10 miliarde euro anual, a declarat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, adaugand ca sunt niste costuri pe care le platim de foarte multi ani, pentru ca tehnic vorbind noi am indeplinit aceste conditii de…

