- Baile Herculane, stațiunea din Banat peste care s-au așternut, de prea multa vreme, praful și uitarea, iși va recapata culoarea, fie și temporar. Intre 27 august și 2 septembrie va avea loc evenimentul „Baile Culturale Herculane”. The post Se coloreaza Baile Herculane. Picturi, ateliere, filme și muzica…

- La Ocna Mureș se semneaza contractul in valoare de 27.320.106,91 de lei (aproximativ adica 5,9 milioane de euro), pentru revitalizarea Bailor Sarate, dupa mai bine de jumatate de an de contestații și amanari. Valoarea mare a contractului și complexitatea lucrarilor au atras firme din țara și strainatate…

- Lucrari ale unor artisti precum Dan Perjovschi, Corneliu Brudascu sau Ion Grigorescu vor fi prezente pe 10 iulie, la Artmark, in cadrul licitatiei de Arta Postbelica si Contemporana, inclusiv o sectiune caritabila dedicata Hospice.

- The Skywalkers, una din cele mai promitatoare trupe de pop – rock din oras, se pregatește pentru lansarea albumului de debut. Recent, tinerii artiști au lansat un single care poarta numele de „Back in time“. „Trupa noastra s-a format in vara anului 2015, cu puțin timp inainte de primul nostru concert…

- Dupa mai multe amanari succesive, in 2 mai a fost anunțat caștigatorul licitației in valoare de 6 milioane de euro care iși propune amenajarea și revitalizarea Stațiunii balneo-climaterice de la Ocna Mureș. In urma analizarii ofertei financiare, ținand cont de criteriul ”prețul cel mai scazut”, caștigatoare…

- Moldavian Design Week si-a deschis usile pentru toti cei pasionati de industria creativa. In premiera pentru Moldova, tinerii graficieni, arhitecti si designeri de interior si-au scos la rampa lucrarile.

- Canadienii Arcade Fire, australianul Nick Cave și americanii Stone Sour vor susține concerte in premiera in Capitala, in iunie, tot in aceasta luna fiind programat ca Scorpions sa revina, iar Maluma si Luis Fonsi sa urce pe scena primului festival latino din București.