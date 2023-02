Echipamentele pentru primul tren tehnologic cu o capacitate de aproximativ 7 milioane de tone vor fi livrate la terminal in toamna. Instalațiile terminalului Utrenny pentru GNL și condensat de gaze construite in portul maritim Sabetta din peninsula Yamal in cadrul proiectului Arctic LNG 2 vor fi puse in funcțiune in mai 2023, potrivit portalului oficial al proiectelor naționale din Rusia. Echipamentele pentru primul tren tehnologic cu o capacitate de aproximativ 7 milioane de tone vor fi livrate la terminal in toamna, scrie portnews.ru.

