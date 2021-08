Proiectul “Apricot”: Facebook și Google, dominație submarină Cei doi giganți tehnologici instaleaza un nou cablu submarin de internet, cu o lungime de 7500 de mile, care ar trebuie sa faca legatura intre șase țari din Asia de Est. Proiectul, denumit „Apricot”, intenționeaza sa conecteze Japonia, Taiwan, Guam, Filipine, Indonezia și Singapore, potrivit unui comunicat de presa lansat de Google. Facebook va finanța partial […] The post Proiectul “Apricot”: Facebook și Google, dominație submarina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

