- La data de 26 ianuarie a.c., politiștii rutieri au depistat un tanar din localitatea Tecuci, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E 85, in afara localitații Garoafa, cu viteza de 203 km/h. Conform legislatiei in vigoare, conducatorului auto i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala intre 9…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 10.45 pe DN2 E85, in zona comunei Garoafa. Din primele informații, sunt implicate 2 autoturisme. La fața locului intervin polițiștii, pompierii de la Detașamentul Focșani cu o autospeciala, un echipaj SMURD de descarcerare și ambulanța și Serviciul…

- La data de 29.12.2019, ora 00.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Adjud, in timp ce se aflau in executarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Paunești, au depistat un barbat, in varsta de 41 de ani, din județul Bacau, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența…

- Polițiștii vranceni au fost sesizați sambata dimineața, prin 112, de un reprezentant al Serviciului Județean de Ambulanța, in cazul fetiței de 5 luni, din comuna Garoafa, care a murit acasa, dupa ce ar fi fost diagnosticata greșit, vineri, de un medic pediatru, ce a consultat-o in policlinica pentru…

- Polițiștii vranceni s-au autosesizat in cazul fetiței de 5 luni, din comuna Garoafa, care a murit acasa, dupa ce ar fi fost diagnosticata greșit, vineri, de un medic pediatru, ce a consultat-o in policlinica pentru copii a Spitalului județean Focșani. Oamenii legii au intocmit dosar penal, cercetarile…

- Un barbat a postat pe pagina sa de facebook acuzații grave la adresa unui medic pediatru, de la Spitalul Județean Focșani. Lucian Constantin scrie ca vineri, 6 decembrie, o tanara din Ciușlea, comuna Garoafa, a mers la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu fetița de cinci luni. „Dupa ce i s-a facut doar…