- Statele Unite ale Americii (SUA) vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale, dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Casa Alba ar trebui sa anunte oficial acest ajutor miercuri, in aceeasi…

- Militari chinezi se vor deplasa in Rusia la sfarsitul lunii august pentru a participa la exercitii multinationale, la care sunt invitate si trupe din India, Belarus, Mongolia si Tadjikistan, in contextul tensiunilor cu Occidentul. Rusia a anuntat ca, in pofida razboiului din Ucraina, va organiza in…

- Deranj mare in localitatea Ștefan cel Mare din județul Vaslui, o localitatea aflata la granița cu Ucraina, unde primarul, dar și satenii se plang de avioanele militare care le alunga ploaia și le sperie animalele. Primarul Mihai Moraru a anunțat ca va trimite o adresa la Ministerul Apararii prin care…

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- Uniunea Europeana a anunțat vineri ca a aprobat un ajutor militar suplimentar de 500 de milioane de euro (510 milioane de dolari) pentru Ucraina, scrie CNN. Aceste „masuri de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) au ca scop intensificarea sprijinului UE pentru capacitațile și…

- Rusia muta forte aflate in rezerva in toata tara si le aduna langa Ucraina pentru viitoare operatiuni ofensive, potrivit ultimei evaluari a serviciilor de informatii britanice. Britanicii sustin ca militarii sunt transportati cu blindate MT-LB cu armura limitata si echipate doar cu mitraliera, dupa…

- Statele Unite vor anunta probabil saptamana aceasta achizitionarea unui sistem avansat de aparare antiracheta sol-aer cu raza medie si lunga pentru Ucraina, a declarat duminica o sursa familiarizata cu problema pentru Reuters.

- Invazia rușilor in țara vecina a pus in alerta mai multe state, care au crescut bugetele pentru aparare și au inceput sa subcontracteze mai multe companii de IT pentru partea de spațiu și aparare, printre care și cei de la Oves Cluj.