Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce citiți mai sus nu spunem noi. Deși, poate ne-ar placea, de ce nu… Ci locuitorii comunei italiene Macchiagodena, din Molise. Care, vazand ca numarul vizitatorilor in zona scade pe zi ce trece, s-au gandit sa gaseasca o soluție. De regula, calatoriile ating bine buzunarele. Și, cu atatea scumpiri…

- Delfinii din Marea Neagra sunt in pericol, spun reprezentantii ONG Mare Nostrum.ONG Mare Nostrum trage un semnal de alrma privind situatia delfinilor de pe litoralul romanesc.Numai in luna mai a acestui an, 60 de delfini au fost gasiti esuati pe litoralul romanesc, in apropiere de Sulina, iar ultimii…

- Aproximativ 800 de militari vor participa, saptamana viitoare, la un exercitiu naval romanesc, care se va desfasura in zona Constanta-Mangalia si in spatiul maritim romanesc din Marea Neagra. In cadrul acestuia vor fi facute trageri de lupta, pe mare, in aer si pe teren. Fii la curent cu cele…

- Deputații au aprobat astazi, 18 mai, o ordonanța de urgența prin care se modifica, in principal, termenii de valabilitate pentru autorizațiile de construire. Practic, valabilitatea unei astfel de autorizații va putea fi prelungita pana la 24 de luni, dublul fața de ceea ce este in prezent. Totodata,…

- Cum va actiona ANPC pentru a da o sansa litoralului romanesc in raport cu concurenta din strainatate Care sunt cele mai mare probleme cu care se confrunta statiunea Mamaia si municipiul resedinta de judet Constanta la inceput de sezon estival Ce i lipseste litoralului romanesc pentru a deveni o atractie…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, marti, ca proiectul privind realizarea unui drum alternativ spre statiunile din sudul litoralului merge mai departe, precizad ca acesta are parte de finantare europeana si toate problemele ivite pana in acest moment au fost depasite.

- Ministerul Apararii vrea 10.000 de voluntari in rezerva. Decizia vine in urma conflictului din Ucraina și urmarește crearea unei așa-numite „rezerve active a armatei”.Vasile Dincu a anunțat ca autoritațile au in lucru un proiect de lege prin care persoanele intre 18 și 35 de ani se pot oferi voluntari…