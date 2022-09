Copiii și personalul de la o gradinița din municipiul Campulung, județul Argeș, au fost evacuați, joi, dupa ce in subsolul cladirii a fost descoperit un proiectil. Potrivit ISU Argeș, nu exista niciun pericol, 28 de copii și 5 adulți au ieșit din cladire și au mers la o distanța de siguranța. La fața locului sunt […] The post Proiectil descoperit in subsolul unei gradinițe. Copiii și personalul au fost evacuați de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .