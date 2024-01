Stiri pe aceeasi tema

- Klaus & Barroso, comedia scrisa de Grupa B (Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Bogdan Theodor Olteanu), invita spectatorii la proiecții speciale in prezența echipei in 13 orașe. Actorii Cosmin „Micutzu” Nedelcu, Adrian Nicolae și Alexandru Ion vor fi prezenți pe 21 ianuarie, ora 19:00, la ora…

- Angajații DSP Vrancea se afla astazi in a opta zi de protest. Ca și in zilele precedente, o mare parte dintre ei protesteaza in fața instituției, in timp ce o delegație se afla la București, in fața Ministerului Sanatații, alaturi de alte delegații, de la DSP Gorj, Sibiu, Prahova, Valcea și din alte…

- „Un film de familie, despre pierdere și regasire a celor dragi, totul in cadrul auster, exigent, dar intr-un final datator de viața, al muntelui. Priveliștile montane insoțesc și potențeaza calatoria fizica, psihologica și relaționala, a protagoniștilor, dar nu o inlocuiesc niciodata.” (LiterNet)…

- Descris in mod corect ca fiind „un film bland, cald, limpede și dureros, care pentru o mana de oameni povestește, prin imagini, sunete ale naturii și text, despre o alta lume” (Liternet), Castelul Craiței, cel de-al treilea lungmetraj regizat de Liviu Marghidan, se apropie de lansarea in cinema, pe 24…

- Ambasada Republicii Cuba in Romania și Institutul Cervantes din București organizeaza, in ultimele zile ale lunii octombrie și inceput de noiembrie, „Zilele culturii cubaneze la București”.

- Actorii Cosmin „Micutzu” Nedelcu si Adrian Nicolae sunt protagonistii primului afis al comediei „Klaus & Barroso”. Lungmetrajul scris de Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu” Nedelcu si Bogdan Theodor Olteanu - un trio denumit Grupa B -, a fost filmat in august la Bucuresti si va ajunge in cinematografe…