Luni si marti, 2, 3 august 2021, curatoarea festivalului de arta video VIDEONALE, Tasja Langenbach, vine la Art+Design sa prezinte o selectie de filme din editiile 18, respectiv 17 ale festivalului. Proiectiile vor fi urmate de o sesiune de intrebari si raspunsuri cu invitata din Germania. Scurte informatii despre festivalul VIDEONALE in general: Din 1984 Asociatia Videonale organizeaza the biennial VIDEONALE – Festival for Video and Time-Based Arts, cu programul sau ambitios expozitional si de festival, a devenit in scurt timp unul dintre cele mai importante festivaluri pentru video si arte de…