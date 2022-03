Proiecții de film ucrainean în fiecare marți, la Timișoara, în scop umanitar Centrul cultural „Faber” și „Ambasada”, impreuna cu organizația non-guvernamentala pentru inițiative culturale din Ucraina „Izolyatisia” și platforma de cinema ucraineana „Takflix”, care face filmul ucrainean disponibil pentru vizionare in intreaga lume, a pregatit o serie de proiecții – documentare și filme – care vorbesc despre cultura și realitatea ucraineana, din dorința de a contribui la […] Articolul Proiecții de film ucrainean in fiecare marți, la Timișoara, in scop umanitar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul cultural FABER și AMBASADA, impreuna cu organizația non-guvernamentala din Ucraina IZOLYATSIA și platforma de cinema ucraineana Takflix a pregatit o serie de proiecții – un amestec de documentare și filme – care vorbesc despre cultura și realitatea ucraineana – o lume bogata a unei națiuni.…

- RAZBOI in Ucraina, ziua 16: Zelenski acuza Rusia de atacarea unui coridor umanitar spre Mariupol. Trupele ruse sunt la 15 kilometri de centrul Kievului RAZBOI in Ucraina, ziua 16: Zelenski acuza Rusia de atacarea unui coridor umanitar spre Mariupol. Trupele ruse sunt la 15 kilometri de centrul Kievului…

- O parte din colectivul Direcției de Sanatate Publica Timiș a donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara, astazi, de Ziua Femeii. Tichetele vor ajunge la Uniunea Ucrainienilor din Timisoara, iar sangele la cei in nevoie, mai ales la cetatenii si militarii din Ucraina. „Intr-o zi in care…

- In semn de solidaritate cu criza umanitara a refugiaților de razboi din Ucraina, Marele Ecran impreuna cu Digital Cube organizeaza proiecția filmului „Donbass”, vineri 4 martie, de la ora 19, la Faber. Intrarea la film se va face pe baza de donații (20 de lei, suma minima recomandata). Donațiile stranse…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a donat astazi sange pentru raniții din Ucraina și face un apel catre semeni sa-i urmeze exemplul. ”Astazi am fost la Centrul de Transfuzie al MAPN, pentru a dona sange, deoarece orice gest conteaza cand vorbim despre ajutor. Sunt mandru ca romanii au dat…

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- VIDEO| Rușii cuceresc orașul Melitopol: Trupe și blindate invadatoare, pe strazile din centrul sau Rușii cuceresc orașul Melitopol: Trupe și blindate invadatoare, pe strazile din centrul sau Orașul Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. Dupa o noapte de bombardamente,…

- Armata ucraineana a recucerit orașul Schastye din regiunea Lugansk. Au fost uciși 50 de soldați ruși. Despre acest lucru a anunțat RBK-Ucraina cu referire la Centrul pentru comunicații strategice și securitatea informațiilor. {{595546}}"Schastye a fost recucerit, inamicul a suferit pierderi. Orașul…