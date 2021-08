Proiecții de film, muzică și show de lasere la „Codlea F-Estival” Timp de trei zile, municipiul Codlea va fi in sarbatoare. In perioada 20-22 august 2021 va avea loc „Codlea F-Estival”. Administrația publica locala, Consiliul Local și Casa de Cultura Codlea organizeaza prima ediție a evenimentului „Codlea F-Estival”. ”Este un bun prilej pentru promovarea talentelor locale, de a-i cunoaște pe cei mai talentați artizani și meșteri populari, de a socializa și nu in ultimul rand de a avea alaturi de noi și vedete ale muzicii.”, spune Silviu Jurca, director al Casei de Cultura, potrivit codlea-info.ro. Spectacolul va fi organizat in Centrul Istoric, iar publicul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

