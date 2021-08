Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming HBO Go ne așteapta cu noutați in luna august 2021. Iata ce filme și ce seriale noi apar pe platforma HBO Go din Romania in luna august 2021. Platforma HBO Go – filmele și serialele din august 2021 Fanii platformei de streaming HBO Go, continua sa fie uimiți de filmele și serialele…

- Turneul Winners Open de la Cluj are invitați speciali. ”La turneul de tenis Winners Open, vom avea invitați speciali. Legenda tenisului romanesc Ion Țiriac și Simona Halep vor urmari meciurile. Ion Țiriac și Simona Halep au ajuns aseara in Cluj și au facut o vizita la complexul sportiv Winners Sports…

- ESports Summit Bucharest 2021 va avea loc sambata și se va desfașura in intervalul orar 10:30-19:30 Premiera pentru Romania, care nu a mai organizat niciodata un eveniment al industriei de ESports. La doar cateva zile dupa anunțarea la București a celei mai importante competiții de ESports organizate…

- 12 filme semnate de regizori debutanți sau aflați la cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune intra in competiția pentru Trofeul Transilvania la cea de-a 20-a ediție TIFF (23 iulie – 1 august). Proiectate in premiera in Romania, filmele abordeaza subiecte complexe, majoritatea in jurul acelorași teme:…

- O noua etapa de relaxare a masurilor anti-COVID intra in vigoare la 1 iulie, cu facilitati pentru persoanele vaccinate. Data fiind incidenta scazuta a cazurilor de coronavirus la nivelul intregii tari, creste numarul persoanelor care pot participa la diferite evenimente in aer liber, dar si la nunti,…

- Astfel, premierul Florin Cițu a anunțat ca CNSU a propus ca de la 1 iulie la evenimentele private (nunți, botezuri, mese festive) sa se desfașoare cu 100 de invitați la interior și 150 de invitați la exterior fara a fi solicitata dovada vaccinarii, a unui test negativ sau a trecerii prin boala. In cazul…

- Bijuterii ale cinematografiei „silențioase” și filme-cult care au facut istorie primesc un suflu nou la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august, Cluj-Napoca). TIFF aduce…