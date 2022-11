Stiri pe aceeasi tema

- Era odat o capr care avea trei iezi... În România secolului XIX întrun sat izolat o vduv îi apr cei trei copii de un prieten vechi de familie devenit duman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute poveti ale lui Ion Creang filmul Capra cu Trei Iezi cu Maia Morgenstern i Marius Bod...

- Zeii rockului romanesc, Mircea Baniciu și Nicu Covaci, in sfarșit impreuna, chiar daca nu se intampla pe scena! Dupa 30 de ani de imparțit sageți otravite, legendarii muzicieni au acceptat sa fie prezenți in aceeași tabara de dragul titulaturii lor muzicale Phoenix. In an aniversar (se implinesc 60…

- Fundatia nuntii lui Simion, controlata de AUR. George Simion, liderul partidului AUR, a anuntat ca a strans in jur de 400.000 de euro in urma nuntii sale de la Maciuca. Inaintea importantului eveniment din viata sa, George Simion i-a indemnat pe nuntasi sa vireze darul de nunta in contul Fundatiei Nationale…

- Nicu Covaci, care a insistat, zilele trecute, ca el canta „pentru 10.000 de oameni, la un festival”, cand a fost intrebat despre prezența la nunta lui George Simion, a fost filmat cantand, alaturi de colegii de trupa, la masa liderului AUR, la petrecerea privata organizata sambata, dupa cununia civila…

- Regizorul și scenaristul Andrei Ujica s-a declarat deranjat de una dintre declarațiile facute de George Simion la nunta sa, care a proclamat o melodie a trupei Phoenix „imnul AUR”. Dupa Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica , un alt nume legat de trupa Phoenix reacționeaza la nunta de sambata a lui…

- Recitalul actualei trupe Phoenix condusa de Nicu Covaci la nunta liderului AUR, vazut de mulți ca un apropiat al narativelor de propaganda rusești, nu a picat bine pentru unii foști membri sau colaboratori al formației.

- Solistul trupei rock Phoenix a avut o declarație halucinanta in direct la Realitatea Plus cand a fost intrebat despre prezența sa pe scena din comuna Maciuca la concertul din timpul nunții liderului AUR, George Simion. „Am fost chemat sa cant pentru 10.000 de țarani. Foarte bine! Ca paralel exista o…

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a confirmat pentru G4Media ca va concerta sambata seara la nunta liderului partidului extremist AUR, George Simion. S-a ferit insa sa spuna concret daca stie despre ce eveniment este vorba. "Nu stiu daca e nunta sau inmormantare. Vorbiti de concertul de maine (n.r.…