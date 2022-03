Stiri pe aceeasi tema

- „Numarul cetațenilor ucraineni care și-au parasit locuințele in urma invadarii Ucrainei de catre armata rusa, ordonata de Vladimir Putin, ar putea fi de peste 7 milioane”, a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor.„Asistam la ceea ce ar putea deveni…

- Peluza Nord, facțiunea ultrașilor de la FCSB, se implica masiv in ajutoarea refugiaților ucraineni care au fugit in Romania de teama razboiului. Suporterii roș-albaștrilor au amenajat un punct de suport in apropierea Arenei Naționale, invitand oamenii sa doneze alimente sau alte ajutoare pentru refugiații…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza umanitara fara precedent in Europa, mii de ucrainieni sau romani care traiesc in țara vecina, parasindu-și casele in incercarea de a-și salva viața, trecand granița in Romania. In fața acestui val de refugiați, format cu preponderența din femei și copii, Asociația…

- Maramuresul vine in sprijinul sinistratilor din Ucraina. Astfel, la nivelul Consiliului Judetean Maramures s-a instituit o celula de criza ocazie cu care s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane lei pentru refugiati. Nu in ultimul rand, la Sighetu Marmatiei este pregatita de azi o tabara de refugiati…

- Companiile de telefonie din Republica Moldova, Moldtelecom, Moldcell și Orange, in semn de solidaritate și susținere, va oferi la punctele de trecere din Ucraina spre țara noastra cartele gratuite cetațenilor refugiați din Ucraina.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a reafirmat marți, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. Este același lucru pe care l-a susținut și in urma cu o luna, cand a fost intr-o vizita de serviciu la Timișoara.

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…