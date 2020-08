Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile ar putea crește daca se va reintroduce impozitarea cu norma intreaga a contractelor part-time. Este una dintre soluțiile propuse de asociatiile de pensionari pentru asigurarea resurselor care sa permita cresterea pensiilor cu 40%, incepand cu 1 septembrie. Documentul este semnat de Federatia…

- WWF-Romania, in parteneriat cu Direcția Silvica Maramureș și Primaria Comunei Baiuț au inceput in septembrie 2018 implementarea proiectului “Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanța comunitara ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strambu Baiuț”. Custodia acestei arii naturale protejate…

- 17 oameni au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus in Romania. Amintim ca prin ordin al Ministrului Sanatații, autopsiile au fost interzise in cazul pacienților infectați care au murit. Așa s-a ajuns ca romani cu cancer in faza terminala sa se infecteze cu coronavirus și sa fie declarați ca fiind…

- Ambasada Romaniei in Republica Italiana, Accademia di Romania - Roma si asociatia culturala ProEvent organizeaza vineri, 24 iulie 2020, ora 21:00, proiectia filmului "Maria, Regina Romaniei", regizat de Alexis Sweet Cahill, conform unui comunicat remis AGERPRES. Evenimentul va avea loc la Casa del Cinema…

- Doi pui de zimbru au fost observați de rangerii proiectului LIFE Bison in turele de monitorizare din Munții Țarcu. Asta inseamna ca cea mai mare populație de zimbri liberi din Romania este in creștere. WWF Romania anunța ca in zona cunoscuta sub numele de Magura Zimbrilor, in vecinatatea comunei Armeniș…

- Grupul Milvus” este o organizație neguvernamentala, non-profit, dedicata protecției pasarilor și a naturii, activand in domeniul conservarii, educației, cercetarii și consultanței cu scopul de a schimba Romania intr-un loc mai bun pentru pasari, natura și oameni. „10 136 km parcurși pe jos, 2 385 zile…

- Piața autoturismelor noi și rulate s-a prabușit in luna mai, iar specialiștii spun ca acum este un moment bun sa facem achiziții auto. In schimb, piața mașinilor noi electrice a facut un salt de peste 30% in contextul subvențiilor mari acordate de stat și al conștientizarii de catre populație a efectelor…

