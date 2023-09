Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Arsenie. Viața de apoi” ar fi trebuit sa fie proiectat la Cinematograful Arta din municipiu. Centrul Municipal de Cultura a renunțat la proiecție, iar apoi Biblioteca Județeana a facut același lucru. Filmul va fi proiectat la Terasa Flex de la ștrand.

- Intr-un moment in care societatea romaneasca pare bulversata de contextul politic complicat, dar și de cel geopolitic, regizorul Alexandru Solomon reușește un film mai mult decat necesar. Este vorba despre "Arsenie. Viața de apoi", o glosa de mare...

- Asociația Citizenit ne invita la Cinema Arta miercuri, 20 septembrie, de la ora 19:00, la proiecția in premiera a documentarului „Arsenie. Viața de apoi”. Va... The post Documentarul „Arsenie. Viața de apoi”, in premiera la Arad, la Cinema Arta. Vine și regizorul appeared first on Special Arad · ultimele…

- La Casa de Cultura din Gura Humorului este programata miercuri, 13 septembrie, de la ora 18:00, proiecția de gala a filmului „Arsenie. Viața de apoi" 2023, in prezența regizorului Alexandru Solomon.Biletele se pot procura de la Casa de Cultura. Publicul va avea ocazia, la finalul ...

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru inceputul acestui weekend, astazi puteți merge sa vizionați documentarul „Arsenie. Viața de apoi‟ regizat de Alexandru Solomon. Filmul va putea fi vizionat atat la Happy Cinema Focșani (vezi programul aici:- https://t.ly/bTued), la Casa de Cultura a Sindicatelor…

- Lansat la TIFF, road-movie-ul documentar “Arsenie. Viața de apoi”, cel mai nou film semnat de Alexandru Solomon, va fi proiectat, in prezența autorului, la Eforie Sud inaintea premierei oficiale, programata in toamna acestui an. Vizionarea, cea de-a doua

- Documentarul „Arsenie. Viata de apoi” (2023), de Alexandru Solomon, „Mammalia” (2023), de Sebastian Mihailescu, „Ordinary Failures” (2022), al doilea lungmetraj al Cristinei Grosan, si „EO” (2022), cel mai nou film al marelui regizor polonez Jerzy Skolimowski, se numara printre proiectiile speciale…

- A zecea ediție a Festivalului Ceau, Cinema! va avea loc la Timisoara in perioada 12-16 iulie. Documentarul „Arsenie. Viata de apoi” (2023), de Alexandru Solomon, „Mammalia” (2023), de Sebastian Mihailescu, „Ordinary Failures” (2022), al doilea lungmetraj al Cristinei Grosan, si „EO” (2022), cel mai…