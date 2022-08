Proiectele legilor Justiției, adoptate miercuri de Guvern Proiectele noilor legi ale justiției sunt adoptate, miercuri, in ședința de guvern, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. De aprobarea lor depind ridicarea MCV, Mecanismul de cooperare și de verificare, dar si bani din PNRR. Pe de alta parte, unii magistrati au criticat forma propusa de ministerul Justitiei și avizata pozitiv de CSM. Cele trei legi […] The post Proiectele legilor Justiției, adoptate miercuri de Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

