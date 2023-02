Proiectele legilor Educației, în dezbatere publică timp de 10 zile Proiectele de legi ale educației au fost publicate astazi, 27 februarie 2023, și lansate in dezbatere publica de catre ministra Ligia Deca, la aproape 5 luni de la preluarea mandatului de ministru. Este vorba despre proiectul Legii invațamantului preuniversitar și proiectul Legii invațamantului superior, asumate oficial de ministru pentru prima data, prin publicare. Amintim ca aceste documente au fost discutate cu cele trei partide de guvernamant, iar Deca a anunțat astazi in cadrul unei conferințe de presa ca proiectele de legi ale educației vor sta in dezbatere publica 10 zile, timp in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

