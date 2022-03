Proiectele europene anti – Covid 19, transformate în proiecte ce susțin energia verde Actualul context pandemic, de diminuare a agresivitații și a raspandirii Covid 19, ar trebui sa conduca și la reconfigurarea unor proiecte destinate combaterii lui. In prezent, sunt in derulare ori urmeaza a fi finanțate sute de astfel de situații, cu un buget total ce depașește o suta de milioane de euro. In prezent, deși s-a ridicat starea de alerta și s-au introdus multiple masuri de relaxare, sunt in plina derulare contracte de achiziție a unor materiale de protecție ce nu se pliaza pe realitatea actuala. In octombrie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

