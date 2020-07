Proiectele devin funcţionale în ritm rapid, în comuna 1 Decembrie ˜ 500 de tablete au fost achiziționate pentru școala on-line ˜ Primaria va avea un birou local de Evidența Persoanei ˜ Rețelele de iluminat public și alimentare cu gaze pentru zonele rezidențiale noi Evenimentele din ultima vreme ne-au demonstrat ca este foarte important sa fii pregatit pentru a face fața oricaror surprize pe care ți le ofera viața. Pandemia de coronavirus a luat pe toata lumea prin surprindere și a blocat multe activitații. Gospodarii adevarați au demonstrat insa ca, printr-o buna administrare, promptitudine și reacții eficiente, cele mai multe dintre probleme pot fi rezolvate… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

