Stiri pe aceeasi tema

- Și-n acest an, Festivalul de Arta Medievala „Ștefan cel Mare” din Suceava este promovat inclusiv cu ajutorul statuilor vivante. Incepind de astazi, și pina joi, 16 august, statuile vii sunt prezente pe esplanada Casei de Cultura, in fața Primariei, in zona Curcubeu din cartierul George Enescu, in zona…

- Anunț de presaLansarea proiectului „ Diversificarea activitații firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.” Lavionda 2008 Impex S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Diversificarea activitații firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”, cod MySMIS 109210, finanțat prin Programul Operational Regional2014-2020,…

- Peste patru milioane de lei pentru reabilitarea sediului Primariei Turnu Magurele in Economie / on 27/07/2018 at 11:58 / Primaria municipiului Turnu Magurele a semnat, la finalul lunii iunie, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, pentru proiectul „Reabilitare…

- Aproape un milion de euro este pregatita Municipalitatea sa acceseze din banii europeni pusi la dispozitie prin Programul Operațional Regional 2014- 2020. Fondurile ar urma sa fie folosite pentru finantarea lucrarilor de reabilitare termica la trei gradinite din Arad: „Gradinița Prieteniei” (strada…

- Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – ,,Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii’’, Prioritatea de investiții 2.1 – ,,Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a…

- U.R.S.(Ultimate Recycling Solution)- Tehnologie de ultima generație in reciclarea deșeurilor de plastic Societatea CALEX SRL, deruleaza incepand cu data de 27.06.2018, proiectul “U.R.S.(Ultimate Recycling Solution)- Tehnologie de ultima generație in reciclarea deșeurilor de plastic”, cod SMIS 113344…

- Anunț de presa Data 13 Iulie 2018 Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. TOTAL UTILITY SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE” S.C. TOTAL UTILITY SERV…

- Primaria orasului Rovinari se va muta in incinta Casei de Cultura. Transferul ar urma sa se produca chiar de anul viitor, iar pana atunci administratia locala va incerca sa obtina finantare de la Compania Nationala de Investitii pen...