- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta pentru ajustarea pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, iar in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport,…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Guvernul ucrainean a cerut, joi, deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili care se afla la Mariupol in interiorul combinatului siderurgic Azovstal asediat de fortele ruse, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC. El precizat ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente. Malpass a avertizat ca…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca, in sedinta de Guvern, va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se va aloca suma de 1,77 miliarde de lei pentru compensarea cresterii preturilor materialelor de constructii. „Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2 miliarde…

- Transporturile de lemn din padure pe timp de noapte au fost interzise. Guvernul a aprobat, vineri, actul normativ. Prin aceasta Hotarare de Guvern, nu se vor mai putea emite avize de insoțire in SUMAL, de la locul recoltarii (din padure), in intervalul orar 20.00-07.00 in perioada octombrie-martie și,…

- Guvernul a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca a fost adoptata ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice. „Ordonata de Urgenta aprobata de Guvern modifica o serie de acte normative din domeniul achizitiilor publice…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei…