Proiectele de acord ale conferinţei internaţionale privind Libia sunt aproape finalizate, potrivit Moscovei Proiectele de texte finale ale conferintei internationale de duminica de la Berlin cu privire la conflictul din Libia sunt aproape finalizate, a indicat vineri diplomatia rusa, exprimandu-si totusi regretul ca cei doi beligeranti refuza sa se intalneasca, informeaza AFP. 'Documentele finale sunt acum, in opinia mea, aproape aprobate (...) Ele respecta deplin deciziile Consiliul de Securitate al ONU cu privire la Libia', a afirmat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa la Moscova. Lavrov nu a facut precizari despre continutul acestor texte, dar a avertizat in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

