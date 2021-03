Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a anunțaț astazi ca a semnat autorizația pentru lotul 3 al drumului expres Craiova-Pitești. Lucrarile se vor desfașura pe o lungime 31,7 km, o porțiune cuprinsa intre Slatina și Colonești. Ministrul, Catalin Drula spune ca drumul expres Pitești-Craiova este unul dintre cele…

- Anul acesta vor fi dati in folosinta 25 de km de autostrada intre Sebes si Turda si 40 de km din drumul expres Craiova-Pitesti, de asemenea, pana la finalul anului, se va putea circula pe un drum nou si la iesirea din tara prin Vama Giurgiu-Ruse, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- In jur de 20 de milioane de lei vor fi cheltuiti in acest an pentru studiul de fezabilitate al unui drum expres care va lega vestul de sudul tarii. Desi se vorbea de o autostrada, Guvernul a gasit potrivita deocamdata doar varianta unui drum expres care va pleca de la Lugoj, va merge prin Caransebes,…

- Lotul 1 din Autostrada A0, START! Ministrul Drula a dat ordinul de incepere a lucrarilor. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a inmanat ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul 1 al A0, Autostrada de Centura a Bucureștiului, firmei care a caștigat liciația pentru acest proiect. Autostrada…

