- Asociația Zona Metropolitana Targu Mureș a organizat miercuri, 2 septembrie, in localitatea Panet, un eveniment in cadrul caruia a fost semnata Carta de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Targu Mureș, prin care autoritațile locale din zona iși reconfirma angajamentul fața de realizarea planurilor de dezvoltare…

- Liderul UDMR Mureș, Peter Ferenc, și-a prezentat marți, 1 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, programul electoral aferent candidaturii pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 27 septembrie. "Județul Mureș, pe primul loc" Motto-ul candidaturii…

- La implinirea a patru ani de la alegerile locale din 2016 și de la depunerea juramantului de primar de la nivelul celor 102 unitați administrativ-teritoriale din județul Mureș, cotidianul Zi de Zi a demarat un serial intitulat "Primarii mureșeni la raport", prin intermediul caruia primarii din județul…

- La propunerea președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, au fost aprobate traseele de drum județean stabilite ca proiecte strategice de importanta majora care urmeaza a fi depuse spre finantare in urmatoarea perioada de programare (2021-2027). Șeful administrației județene a aratat…

- Este vorba de acordarea de fonduri pentru digitalizare si instruirea personalului – de care pot beneficia companiile mari, dar si IMM-urile. Si tinerii ar urma sa primeasca sprijin pentru afaceri inovatoare, iar varstnicii cu pensii mici vor primi tichete electronice pentru o masa calda. Reporterul…

- Plenul Senatului ia in discutie, marti, in sesiunea extraordinara, doua proiecte privind data alegerilor locale, propunerea fiind 27 septembrie. Pe ordinea de zi de marti se afla doua proiecte pe aceasta tema – unul initiat de UDMR si altul de Guvern, ambele avand ca obiectiv stabilirea datei alegerilor…

- Consilierii județeni au aprobat in ședința de astazi,25 iunie 2020 un parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Mureș și toate centrele de ingrijire, asistența, recuperare și reabilitare din subordine in scopul depunerii spre finanțare și implementarea in comun a proiectului…

- O situație inedita, in sensul bun de aceasta data, demonstreaza ca pe langa vorbele goale aruncate de politicieni este extrem de important sa existe proiecte, fapte. Se intampla la Tirgu Mureș unde micul partid inființat din trei oameni, Partidul Oamenilor Liberi, a reușit sa inițieze 52 de proiecte…