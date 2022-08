Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proiecte ale companiei Transgaz au fost trimise vineri Bancii Europene de Investitii (BEI), in vederea finantarii, a informat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

- ”Investim in dezvoltarea extinderii si modernizarii retelei de distributie a energiei electrice. Prin Fondul pentru Modernizare avem finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii in infrastructura energetica”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu. Ministrul precizeaza…

- Cu finanțare de la Guvernul Romaniei, prin Programul „Anghel Saligny”, din fonduri europene nerambursabile sau de la bugetul local, in Targoviște sunt in diferite stadii de implementare proiecte pentru modernizarea a 43 de strazi. Amanunte a dat primarul Cristian Stan: „Avem 43 de strazi care sunt…

- In cadrul unui proiect finanțat de la bugetul local, care mai cuprinde reabilitarea și modernizarea Strazii Padurii, a inceput turnarea stratului doi de asfalt pe Strada Pantelor, din Cartierul Priseaca al municipiul Targoviște. Pe șantier au fost Cristian Stan, primarul municipiului Targoviște,…

- Republica Moldova va beneficia de un imprumut de 150 de milioane de euro din partea Bancii Europene de Investiții (BEI). Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor din țara noastra, urmare a ratificarii contractului de finanțare in cadrul ședinței plenare. Mijloacele financiare acordate de…

- In cazul in care ai studiat in cadrul unei instituții de invațamant de stat din Romania, cu siguranța ca ai observat anumite nereguli sau limitari atunci cand vine vorba despre echipamentul și dotarea acestora. Din nefericire, multe dintre aceste lucruri sunt inca prezente, iar principala problema se…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a oferit informații, intr-o conferința de presa care a avut loc joi, 1 iulie, despre reabilitarea unitaților de invațamant și bursele școlare. In acest sens, acesta a declarat faptul ca bugetul alocat pentru școli a fost dublat in anul 2022. „Așa cum am…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a anuntat, marti, ca a solicitat autoritatilor bulgare sa amane pana la toamna lucrarile de reabilitare a podului de la Giurgiu-Ruse, pentru a nu afecta tranzitul rutier si asa aglomerat din perioada