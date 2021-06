Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai vizitate și frumoase locații din țara noastra, cascada Bigar, din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, s-a prabușit luni, 7 iunie, conform Romsilva. Cascada s-ar fi prabușit din cauze naturale. „Cascada Bigar,…

- Nu mai este un secret faptul ca Antalya este un loc in care te poți relaxa și poți beneficia de servicii de top pe care nu le gasești in alte locuri din lume. Dar Antalya nu este doar despre servicii și all inclusive, ci beneficiaza și de atracții...

- In ședința ordinara a CJ Valcea, care s-a desfașurat astazi, 21 aprilie a.c., consilierii județeni au aprobat bugetul județului Valcea pe anul 2021, in cuantum de aproximativ 656,7 milioane lei. Din totalul sumei, pentru dezvoltarea județului Valcea au fost aprobate fonduri in valoare de cca. 473,6…

- Situata in cea mai saraca zona a judetului Brasov, comuna Racos are bogatii naturale inestimabile: Coloanele de bazalt, Lacul de smarald, Vulcanul stins, dar si o realizare a oamenilor: Castelul Bethlen.

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb: Este nevoie urgenta de un cadru legal care sa permita punerea in valoare a patrimoniului UNESCO! Astazi am avut onoarea sa iau parte la reuniunea organizata de Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților si Senatului pentru relația cu UNESCO, eveniment ce a avut și…

- Israelul se pregateste sa intampine turistii cu investitii in infrastructura si obiective turistice renovate, iar Locurile Sfinte ale Ierusalimului se redeschid treptat, se arata intr-un comunicat al Travel Communications, remis, luni, AGERPRES. Cu granitele inchise calatoriilor internationale…

- Ziua pasaportului romanesc este sarbatorita la 19 martie, din aceasta zi a anului 1912 datand prima lege moderna referitoare la pasapoarte, denumita „Lege asupra pasapoartelor”, promulgata de regele Carol I, prin Inaltul Decret Regal nr. 1758. Pașaportul romanesc conțin pe fiecare foaie un element stilizat…

- Un parc din București va reproduce, la scara, intreaga Romanie. Este inițiativa Primariei Sectorului 4 care anunța ca zona de agrement va fi construita pe o suprafața de peste 26.000 de metri patrați, relateaza Mediafax. Primaria Sectorului 4 anunța ca vrea sa transforme un teren viran din…