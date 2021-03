Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca va crește stimulentul pentru parinții care sunt in concediu de creștere a copilului și aleg sa se intoarca la serviciu inainte de șase luni. Ea a anunțat ca astazi vor fi puse in dezbatere publica doua proiecte: unul care vizeaza eliminarea cumulului salariu/pensie…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca a fost pregatit un proiect de OUG pentru creșterea stimulentului de reinserție pentru parintele care opteaza sa se reintoarca la munca inainte de 6 luni, in condițiile in care acesta se afla in concediu pentru creșterea copiilor.„Este o masura care crește…

- Alocațiile copiilor intra majorate cu 20% de la 1 februarie, a anunțat miercuri seara Ministrul Muncii, Raluca Turcan, la TVR 1. Astfel, alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani ajunge la suma de 214 lei pe luna. Turcan face referire la un proiect de lege, aprobat anul trecut de Senat, care…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ieri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori in Guvernul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, ar trebui sa renunte la vanatoarea de asistati sociali si sa gaseasca solutii pentru faptul ca jumatate din contractele de munca inregistrate in Revisal ofera salarii nete sub 1.600 de lei, sustin reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale…

- Primarii municipiilor din Romania au participat la o discuție cu Ministrul Muncii, Raluca Turcan. Subiectele abordate au fost cele legate de protecția sociala și nu numai. Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani și vicepreședintele Asociației Muncipiilor din Romania, a fost prezent la…

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar, potrivit Agerpres. Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au…