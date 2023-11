Proiecte pe agenda administrației din Albeștii de Argeș Proiecte pe agenda administrației din Albeștii de Argeș Un proiect important la care administrația locala din Albeștii de Argeș lucreaza in aceasta perioada vizeaza tranziția catre economia circulara, prin dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile. Totodata, se are in vedere inființarea unui parc fotovoltaic. ”Noi avem inființate platforme […] Articolul Proiecte pe agenda administrației din Albeștii de Argeș apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

