- Asociația Timișoara Capitala Europeana a Culturii are o noua conducere. Ioana Bala, numita director executiv interimar. Consiliul director al Asociației „Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii”, intrunit in ședința extraordinara, a numit in unanimitate directorul executiv interimar, pentru...

- Restabilirea mobilitații normale a populației in „regiuni cu zero COVID”, cum ar fi China , va provoca aproximativ 2 milioane de decese intr-un an, spun cercetatorii chinezi, deoarece țara ramane singura economie majora care se menține cu o politica zero COVID. Reducerea restricțiilor in „regiunile…

- O furtuna de zapada face ravagii in regiunilor centrale si nord-estice din Statele Unite. Milioane de oameni au fost afectați in urma ninsorilor abundente. Școlile districtuale din mai multe state americane, inclusiv din Texas, Michigan și Ohio au fost inchise.

- Consumatorii au la dispozitie un numar de telefon unic, 021 9615, la care pot suna pentru consiliere si consultanta in domeniul energiei, precum si informatii cu privire la depunerea unei sesizari. Acestia pot depune sesizarea in format scris, prin e-mail, la adresa: [email protected] sau…

- Primaria Ploiesti a lansat un sondaj prin care ii intreaba pe locuitorii orasului daca sunt de acord cu demolarea unui bloc amplasat in centrul orasului, intentia fiind justificata prin „repunerea in valoare” a trei cladiri monumente istorice. Blocul care ar urma a fi demolat, cunoscut sub denumirea…

- Institutul National al Patrimoniului a deschis platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa unde pot fi incarcate cererile de finantare pentru cele 4 subprograme ale Apelului 1/2022, pana la data de 1 februarie 2022. O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte…

- Ministerul Culturii estimeaza ca va da 157 de milioane de lei din bugetul din 2022 pentru TM2023. In proiectul de buget scrie ca banii ajung la același partener de pana acum – Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Primaria Timișoara a anunțat din vara ca nu mai finanțeaza asociația și…

- Miercuri, 8 decembrie, instanța de judecata a emis un Mandat de Arestare Preventiva pentru 30 de zile, pe numele unui tanar de 25 de ani din Satu Mare, dupa ce inițial a fost reținut 24 de ore de polițiști. In fapt, la data de 30 noiembrie, acesta ar fi sustras dintr-un laborator de tehnica dentara…