Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a inițiat doua proiecte de lege care vor schimba radical situația in Romania. Legile instituie interdicția de a fi vandute bauturi energizante sau țigari de tip IQOS catre minori.Centrele comerciale nu vor mai avea posibilitatea sa vanda…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare este neconstitutionala si nu poate fi aplicata decat in stare de urgenta.Simonis a subliniat ca in aceasta perioada Romania are…

- Deputatul PSD a subliniat ca daca nu exista o conjunctura similara anului 2020, de stare de urgenta, nu exista un motiv sa fie prelungite inutil mandatele alesilor locali. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare este neconstitutionala si nu poate fi aplicata decat in stare de urgenta. Simonis a subliniat ca in aceasta perioada Romania are cu…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare este neconstitutionala si nu poate fi aplicata decat in stare de urgenta. Simonis a subliniat ca in aceasta perioada Romania are cu…

- Deputatul PSD a subliniat ca daca nu exista o conjunctura similara anului 2020, de stare de urgenta, nu exista un motiv sa fie prelungite inutil mandatele alesilor locali. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare…

- De la prezidiu, senatorea Diana Șoșoaca, 47 de ani, a susținut, marți, 27 iunie, ca modificarile la regulament privitoare la sancționarea parlamentarilor care provoaca scandal reprezinta „abolirea libertații de exprimare in Romania” și a afirmat ca „eu am fost cea agresata in Parlament”. Președintele…