- Primarul Paul Mursa: „Prioritatea in acest mandat este cea a accesarii de programe in vederea obținerii de fonduri pentru inființarea unei rețele de gaz” Aflat deja la cel de-al treilea mandat, primarul Paul Mursa iși dorește ca locuitorii din comuna Plugari sa aiba parte de cele mai bune condiții de…

- Primaria municipiului Galati a anuntat ca a fost semnat contractul de finantare cu fonduri europene pentru realizarea proiectului „Centrul de recreere pentru persoane varstnice – Tinerete fara batranete”, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii…

- PNL a castigat Primaria comunei Balaci, din judetul Teleorman, in urma celui de-al doilea tur de scrutin, organizat duminica. Liberalul Ilie Calota a castigat alegerile in ambele sectii de votare deschise in comuna cu mai putin de 2.000 de votanti, arata rezultatele partiale.

- Primarul Dan Stroe, ales pentru al doilea mandat cu peste 66% dintre voturi, și-a consolidat poziția de prim-gospodar al comunei Bradu. “Pot spune ca la Bradu au fost cateva recorduri la alegerile locale. Pentru prima data dupa 1990, prezența la Bradu a fost atat de mare, peste 4.000 de oameni mergand…

- Comuna constanteana Tuzla este o localitate care promite sa devina extrem de atractiva atat pentru turisti, cat si pentru persoanele care doresc sa fuga de frenezia orasului Preocuparea principala a candidatului PNL la functia de primar al comunei Tuzla, Ion Moisei, este siguranta locuitorilor si asigurarea…

- Ajuns la finalul celui de-al doilea mandat, primarul PSD al comunei Marculești, Sorin Ciriblan, crede ca n-a facut umbra Primariei degeaba: «Am investiții finalizate sau in derulare, de peste 21 milioane de lei... N-am stat la mana nimanui, ca nu mi-a placut! Am facut și o sa mai fac!». Un primar care…

