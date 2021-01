Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,187 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 85,794 miliarde euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele 11 luni ale anului trecut a fost de 16,433 miliarde euro, mai mare cu 908,7 milioane euro decat cel inregistrat in perioada similara din 2019, anunța INS. In perioada 1.I-30.XI 2020, exporturile FOB au insumat 57,102 miliarde euro, iar importurile…

- Update Bugetul pe 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, cu toate ca negocierile pentru formarea noului Guvern s-au incheiat și Parlamentul a fost investit. Conform Antena 3, Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie. Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba…

- USR-PLUS a validat, marti seara, lista celor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern condus de liberalul Florin Citu. Ministrii pe care USR PLUS i-a propus sa faca parte din noul guvern sunt: - Dan Barna - viceprim-ministru - Catalin Drula - Ministerul Transporturilor - Claudiu Nasui -…

- ”In trimestrul III 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 27,195 miliarde lei, in scadere cu 0,7%, comparativ cu trimestrul III 2019. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 68,88 miliarde lei, in crestere cu…

- "In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, exporturile FOB au insumat 44,81 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 57,86 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, exporturile au scazut cu 13,6%, iar importurile au scazut cu 9,5%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii oficiale,…

