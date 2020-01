Proiecte case – un pas major spre realizarea visului de a avea propria casa

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire Zalau a fost scos din nou la licitatie, valoarea acestuia ridicandu-se la 188,35 milioane de lei, fara TVA, a anuntat Compania Nationala de...

- Fluidizarea traficului rutier in municipiul Suceava, prin realizarea unei rute alternative de circulatie inspre Botosani, este vizata de o serie de licitatii demarate de Primaria Suceava, pentru infrastructura rutiera aferenta noului pod peste apa Sucevei.„O prioritate pentru noi este ...

- China va ajuta la realizarea catorva proiecte majore de infrastructura in El Salvador, inclusiv a unui mare stadion si a unei uzine de tratare a apei, au anuntat cele doua state, semnaland rolul in crestere al Beijingului in regiune dupa ce El Salvador a rupt relatiile cu Taiwan, transmite miercuri…

- Festivalul Neversea a fost nominalizat la categoria BEST MAJOR FESTIVAL la cea mai renumita competiție in domeniu din lume, European Festival Awards. La ediția din 2019, festivalul Neversea a avut peste 240.000 de participanți din țara și din intreaga lume dar și peste 150 de artiști care au urcat…

- Danut Bica, deputat PNL, susține ca investirea Guvernului Orban reprezinta singura șansa pentru Romania in aceasta perioada critica. Deputatul PNL de Arges Danut Bica apreciaza ca demiterea Guvernului Dancila prin ultima moțiune de cenzura inițiata de PNL nu trebuie sa ne lase sa dam uitarii raul pe…

- Ziarul Unirea Automatizarea, impact major asupra pieței de munca: Romania ar putea pierde 275.000 de locuri de munca Aproximativ 600.000 de locuri de munca din Romania vor fi afectate de transformarea digitala generata de noile tehnologii, potrivit studiului PwC Workforce Disruption Index. ... Automatizarea,…

- Un milion de romani au semnat pentru initiativa Fara Penali in Functii Publice. Un milion de romani au avut incredere ca se poate si altfel. Astazi, statul nu functioneaza asa cum trebuie. Tu respecti legea, platesti taxele, dar primesti inapoi spitale murdare, drumuri proaste si o scoala invechita.…