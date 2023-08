Stiri pe aceeasi tema

- Proiecte cu finanțare europeana pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea Consiliului Județean Argeș. Marți, consilierii au adoptat, in ședința extraordinara, mai multe hotarari privind depunerea a opt proiecte pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea CJ Argeș. „Sunt peste…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, s-a aflat in Sibiu la sfarșitul saptamanii și a subliniat, inca o data, oferta culturala de care are parte aceasta zona a țarii. „Carte, muzica și caritate, administrație și dezvoltare, tradiție și creatori populari. Cateva zile in Sibiu inseamna o imensa diversitate…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca nu crede ca TVA la carti va creste de la 5% la 19% si a mentionat, totodata, ca ministerul pe care il conduce face mai multe achizitii de titluri noi pentru dotarea bibliotecilor, dar si…

- Cele 16 obiective turistice și culturale aflate in administrarea Complexului Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, au inregistrat, in primele șase luni ale acestui an, 189.202 vizitatori , Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, anunța ca,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat sarbatorirea Zilei Statelor Uniter ale Americii din 2127. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook devenita virala pe rețelele de socializare ministrul susține ca a participat la Ambasada SUA din București la ”Celebrarea a 247 de ani de prietenie și diplomație…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan (PNL), anunța, miercuri, ca a fost votata de Parlament o lege pe care a ainițiat-o și care prevede acordarea a 150 de milioane euro din fonduri europene pentru proiecte destinate copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate. „Este un proiect pe care l-am inițiat…

- Județul Satu Mare finalizeaza reforma de inchidere a ultimului Centru de plasament al copilului de la Halmeu, și dezvoltarea a trei casuțe de tip familial, una in Tașnad și doua in Halmeu. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba și vicepreședintele Oliviu Buzgau au vizitat locuința…